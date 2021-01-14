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Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов с 450 до 300

14.01.2021, 15:00
Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов с 450 до 300 - Фото
Фото: depositphotos.com

Принять в целом законопроект №1017 о сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 рекомендовал парламенту комитет по правовой политике. Трансляция заседания комитета велась в Youtube.

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Решение поддержали нардепы из фракции Слуга народа, 17 из 22 членов комитета.

Законопроект предполагает изменения в 76 и 77 статьи Конституции. Если он будет одобрен конституционным большинством в 300 голосов, количество депутатов в Раде сократится с 450 до 300, также в Конституции будет закреплено, что выборы в парламент проводятся по пропорциональной избирательной системе, а кандидаты в депутаты должны проживать в Украине не менее пяти последних лет и владеть государственным языком.

Денис Юдин
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