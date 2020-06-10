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Законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме: что предлагает президент

Законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме: что предлагает президент - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.06.2020, 08:55

Президент Владимир Зеленский предлагает выносить на рассмотрение на всеукраинский референдум вопросы общегосударственного значения

9 мая президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 О народовластии через всеукраинский референдум. Что предлагает Зеленский, рассказали в общественном движении ОПОРА.

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Ключевые вопросы законопроекта

На референдум можно будет выносить вопросы общегосударственного значения: смена территории Украины, утверждение изменений в три раздела Конституции (общие положения, о выборах и референдумах), отмену отдельных норм или законов и внесение изменений в Конституцию. Нельзя будет поднимать вопросы, противоречащие Конституции или международным нормам. Результаты референдума не нуждаются в утверждении органами власти. Он признается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 50% избирателей.

Принятые решения входят в силу через 10 дней после определения результатов. Если вопрос не поддержали, то повторное рассмотрение возможно через год. Изменение принятого решения возможно через три года и также путем референдума.

Электронное голосование

Законопроект предусматривает возможность электронного голосования. Инициативу проведения референдума в электронном виде также можно поддерживать электронной цифровой подписью.

Кто может инициировать референдум

Референдум об изменениях в три раздела Конституции назначается президентом, вопрос изменения территории страны - Верховной Радой. По другим вопросам - инициативой граждан и затем провозглашением президента. Для инициирования референдума необходимо создание инициативной группы, состоящей из не менее 60 граждан. Такую группу создают на сборах, в которых принимают участие не менее 300 избирателей и представитель Центризбиркома.

Необходимо собрать 3 млн подписей за 60 дней, при этом не менее чем по 100 000 подписей из каждого региона. Подписи передаются на проверку в ЦИК, которая затем принимает и передает постановление о референдуме президенту. После президент оглашает дату референдума - последнее воскресенье 60-дневного срока с момента указа. 

Сторонники и оппоненты

Законопроект предлагает регистрировать политические партии и общественные организации в качестве сторонников и противников вопроса референдума. Это объясняют необходимостью получения избирателем сбалансированной информации. Также у организаций, не имеющих статуса сторонника или противника, есть возможность быть наблюдателем процесса референдума. 

Новый вид агитации

Законопроект внедряет новый вид агитации - агитация во время сбора подписей в поддержку инициативы о проведении референдума. Такую агитацию могут осуществлять политические партии и общественные организации, зарегистрированные как сторонники или оппоненты, а также инициативная группа. 

Обязательное условие для такой агитации - создание фонда инициативной группы или фонда агитации. Все расходы на агитацию можно делать только из таких фондов.

За годы независимости в Украине прошло два общенациональных референдума - в 1991 и 2000 году, а также около 150 местных.

  • Весной 2019 года Зеленский заявлял в предвыборных обещаниях, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".
  • 11 ноября 2019-го Зеленский предложил вынести на референдум вопрос о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам.
  • 5 марта 2020 года законопроект о всеукраинском референдуме был вынесен на общественное обсуждение.
  • Вчера законопроект Зеленского о референдуме был внесен в парламент.
Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский всеукраинский референдум
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