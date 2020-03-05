Верховная Рада просит украинцев помочь с законом о референдуме

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект о всеукраинском референдуме вынесен на общественное обсуждение: украинцев просят ознакомиться с текстом и присылать свои замечания или предложения. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Текст законопроекта опубликован здесь, он занимает 156 страниц. Предложения просят присылать на почтовый адрес - nationalreferendum@ukr.net.

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Проект определяет базовые принципы проведения плебисцита, регулирует его инициирование, подготовку и проведение, а также процесс подсчета голосов и оглашения результатов.

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