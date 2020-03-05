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Верховная Рада просит украинцев помочь с законом о референдуме

Верховная Рада просит украинцев помочь с законом о референдуме - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
05.03.2020, 06:37

Парламент вынес закон о референдуме на общественное обсуждение. Присылать предложения и замечания можно до 18 марта

Законопроект о всеукраинском референдуме вынесен на общественное обсуждение: украинцев просят ознакомиться с текстом и присылать свои замечания или предложения. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Текст законопроекта опубликован здесь, он занимает 156 страниц. Предложения просят присылать на почтовый адрес - nationalreferendum@ukr.net.

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Проект определяет базовые принципы проведения плебисцита, регулирует его инициирование, подготовку и проведение, а также процесс подсчета голосов и оглашения результатов.

  • 6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.
  • Весной 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял в предвыборных обещаниях, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".
  • В первые дни после инаугурации Зеленского на тот момент глава Администрации президента Андрей Богдан сказал, что у Зеленского рассматривают вынесение на референдумопрос о достижении мирных договоренностей с Россией".
  • 11 ноября 2019-го Зеленский предложил вынести на референдум вопрос о продаже сельскохозяйтвенных земель иностранцам.

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Марк Сировой
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