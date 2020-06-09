Опубликован законопроект Зеленского о референдуме: что предлагается

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей. Текст законопроекта №3612 опубликован на сайте Верховной Рады.

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Согласно законопроекту, на референдум могут быть вынесены:

- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

- вопросы общегосударственного значения;

- вопросы об изменении территории Украины;

- вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.

Предметом референдума не могут быть вопросы:

- противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

- о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

- отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований и предполагать ответы "да" или "нет".

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.

Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.

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Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.

6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.

Весной 2019 года Зеленский заявлял в предвыборных обещаниях, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".

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