Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеукранском референдуме. Карточка законопроекта появилась на сайте парламента.
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Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" зарегистрирован под номером 3612 и определен президентом как неотложный.
Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не опубликованы.
- 6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.
- Весной 2019 года Зеленский заявлял в предвыборных обещаниях, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".
- 11 ноября 2019-го Зеленский предложил вынести на референдум вопрос о продаже сельскохозяйтвенных земель иностранцам.
- 5 марта 2020 года законопроект о всеукраинском референдуме был вынесен на общественное обсуждение.
Денис Юдин