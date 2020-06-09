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Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.06.2020, 10:29

Текст законопроекта о референдуме и сопроводительные документы пока не опубликованы

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеукранском референдуме. Карточка законопроекта появилась на сайте парламента.

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Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" зарегистрирован под номером 3612 и определен президентом как неотложный.

Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не опубликованы.

  • 6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.
  • Весной 2019 года Зеленский заявлял в предвыборных обещаниях, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".
  • 11 ноября 2019-го Зеленский предложил вынести на референдум вопрос о продаже сельскохозяйтвенных земель иностранцам.
  • 5 марта 2020 года законопроект о всеукраинском референдуме был вынесен на общественное обсуждение.
Денис Юдин
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