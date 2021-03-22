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Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС, принципиальных преград не вижу – Шмыгаль

22.03.2021, 12:54
Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС, принципиальных преград не вижу – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом Европейского союза, принципиальных преграда для этого нет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому Handelsblatt, перевод которого опубликовала пресс-служба Кабмина.

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"Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею...Наше желание – в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", – сказал он.

Шмыгаль сказал, что эти слова касаются и желания Украины попасть в НАТО. Премьер не видит "принципиальных преград" для членства Украины в ЕС. По его мнению, она еще не вступила в Евросоюз по двум причинам:

"Мы все еще работаем над европейским стандартам, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", – назвал эти причины Шмыгаль.

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Марк Сировой
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Денис Шмыгаль европейский союз ЕС нато
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