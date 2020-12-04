Украина намерена стать членом НАТО к 2030 году – замглавы МИД Джапарова: видео

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Украина настроена оптимистично в вопросе сотрудничества с НАТО и в 2030 году планирует стать полноправным членом Альянса. Об этом заявила заместитель иностранных дел Эмине Джапарова, комментируя доклад "НАТО-2030: Объединенные ради новой эры".

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Она сообщила, что документ, подготовленный экспертной группой НАТО, является фактическим видением развития блока в следующий долгосрочный период. По ее словам, в докладе указан ряд рекомендаций как для Североатлантического альянса так и для Украины. 

Среди них эксперты отметили, что НАТО должно искать возможности для расширения и укрепления партнерства с Украиной и Грузией, а ситуация в нашей стране должна быть важным пунктом в отношениях НАТО-Россия. 

В документе акцентируется внимание на том, что стабилизация торговых и бизнес отношений с РФ невозможна без изменения ее поведения. Цена за агрессию России должна повышаться – помимо обновления санкций против государства-агрессора, они должны усиливаться, добавила замглавы МИД. 

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Теги: нато
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