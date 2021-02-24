Зеленский – главе МИД Литвы: Украина должна быть членом ЕС, в перспективе – НАТО

Украина должна быть членом Европейского Союза, а в перспективе и НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в Киеве с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

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"Украина должна быть членом Евросоюза. Спасибо также за поддержку вступления Украины в НАТО", – сказал Зеленский литовскому министру.

Президент добавил, что Украина после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями рассчитывает получить план действий по членству в Альянсе.

"В дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО", – заявил Зеленский.

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Президент поблагодарил Литву за санкционную политику в связи с российской оккупацией Крыма и части Донбасса, а также – за ее поддержку противодействия проекту российского газопровода Северный поток-2.

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на личное участие президента Литвы Гитанаса Науседы в саммите Крымской платформы и праздновании 30-го Дня независимости Украины в августе.

МИД Литвы пресс-релиз по результатам встречи пока не опубликовал.

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Марк Сировой

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