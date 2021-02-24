Зеленский – главе МИД Литвы: Украина должна быть членом ЕС, в перспективе – НАТО
Украина должна быть членом Европейского Союза, а в перспективе и НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в Киеве с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
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"Украина должна быть членом Евросоюза. Спасибо также за поддержку вступления Украины в НАТО", – сказал Зеленский литовскому министру.
Президент добавил, что Украина после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями рассчитывает получить план действий по членству в Альянсе.
"В дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО", – заявил Зеленский.
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Президент поблагодарил Литву за санкционную политику в связи с российской оккупацией Крыма и части Донбасса, а также – за ее поддержку противодействия проекту российского газопровода Северный поток-2.
Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на личное участие президента Литвы Гитанаса Науседы в саммите Крымской платформы и праздновании 30-го Дня независимости Украины в августе.
МИД Литвы пресс-релиз по результатам встречи пока не опубликовал.
- 1 февраля вышло интервью Зеленского американскому Axios. Президент сказал, что у него есть один вопрос к Байдену: "Почему Украина еще не в НАТО?".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, объяснил, почему Украина еще в Альянсе.
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