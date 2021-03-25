СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука за Крым: в этом же здании и офис ОПЗЖ
Служба безопасности Украины пришла с обысками в организацию Украинский выбор, уполномоченным лицом которой является лидер ОПЗЖ Виктор Медведчуком. Об этом сообщил в Facebook нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. В пресс-службе СБУ подтвердили LIGA.net факт обысков и сказали, что позже опубликуют о них детальную информацию.
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Кузьмин пишет, что "набор обвинений – стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена".
В реестре юрлиц указано, что уполномоченным лицом Украинского выбора является Медведчук, офис расположен в Киеве на Большой Васильковской, 23-Б. В этом же здании находится офис ОПЗЖ, указано на сайте партии.
В пресс-службе СБУ сообщили LIGA.net, что спецслужба расследует возможное участие представителей Украинского выбора в оккупации Крыма. В СБУ заверяют, что следователи получили "неопровержимые доказательства" участия руководства и представителей ОО в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов во временно оккупированном Крыму.
По данным следствия, участники ОО поддерживали оккупантов, становились представителями незаконных избирательных комиссий, вступали в незаконное вооруженное формирование оккупантов "Самооборона Крыма", преследовали украинских активистов, захватывали украинские админздания.
В СБУ также говорят, что руководство ОО имитировало ликвидацию 210 ячеек в Крыму, но в Минюст никаких документов не подовала, а организация действовала в Крыму во вред госбезопасности Украины, лишь в 2017 оформив прекращение своей деятельности на полуострове в соответствии с украинским законодательством.
Новость дополняется...
- 3 февраля СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.
- 24 февраля суд арестовал нефтепродуктопровод из РФ, который связывают с окружением Медведчука.
- 25 февраля возле киевского офиса ОПЗЖ полиция задержала микроавтобус с сотрудниками связанного с партией охранного агентства Шторм.
- 9 марта Медведчука допросили в СБУ из-за пленок, на которых он якобы в 2014 году общался с на тот момент помощником президента РФ Владиславом Сурковым. СБУ также изучает интервью Медведчука пропагандистам РФ, записанное, предположительно, в Украине.
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