СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука за Крым: в этом же здании и офис ОПЗЖ

Служба безопасности Украины пришла с обысками в организацию Украинский выбор, уполномоченным лицом которой является лидер ОПЗЖ Виктор Медведчуком. Об этом сообщил в Facebook нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. В пресс-службе СБУ подтвердили LIGA.net факт обысков и сказали, что позже опубликуют о них детальную информацию.

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Кузьмин пишет, что "набор обвинений – стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена".

В реестре юрлиц указано, что уполномоченным лицом Украинского выбора является Медведчук, офис расположен в Киеве на Большой Васильковской, 23-Б. В этом же здании находится офис ОПЗЖ, указано на сайте партии.

В пресс-службе СБУ сообщили LIGA.net, что спецслужба расследует возможное участие представителей Украинского выбора в оккупации Крыма. В СБУ заверяют, что следователи получили "неопровержимые доказательства" участия руководства и представителей ОО в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов во временно оккупированном Крыму.

По данным следствия, участники ОО поддерживали оккупантов, становились представителями незаконных избирательных комиссий, вступали в незаконное вооруженное формирование оккупантов "Самооборона Крыма", преследовали украинских активистов, захватывали украинские админздания.

В СБУ также говорят, что руководство ОО имитировало ликвидацию 210 ячеек в Крыму, но в Минюст никаких документов не подовала, а организация действовала в Крыму во вред госбезопасности Украины, лишь в 2017 оформив прекращение своей деятельности на полуострове в соответствии с украинским законодательством.

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Марк Сировой

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