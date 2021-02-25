Возле офиса ОПЗЖ полиция задержала автобус с охраной Медведчука

Возле киевского офиса ОПЗЖ полиция задержала микроавтобус с сотрудниками связанного с партией охранного агентства Шторм.

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О задержании автобуса возле офиса ОПЗЖ на улице Шота Руставели сообщила пресс-служба партии. Там назвали это "преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы".

В полиции сообщили, что задержанное авто может иметь отношение к стрельбе в Голосеевском районе столицы. По информации правоохранителей, сегодня на стройплощадку по ул. Ямской на автомобиле приехала группа лиц и начала стрелять в воздух. Для их задержания была введена операция "Сирена".

В ходе операции полицейские задержали два автомобиля, на которых, по их словам, скрылись злоумышленники с места происшествия. Одну из машин задержали на территории столицы, а другую за пределами Киева. С лицами, которые в них находились, проводятся процессуальные действия, сообщили в полиции.

В то же время депутат от ОПЗЖ Илья Кива выступил в эфире российского пропагандистского канала Россия-1, где заявил, что якобы СБУ арестовывает сотрудников офиса ОПЗЖ. Он назвал это "агонией режима, который проиграл, предал страну, народ".

По словам Кивы, задержаны девять человек.

В СБУ LIGA.net сообщили, что не имеют отношения к проведению неотложных следственных действий у офиса ОПЗЖ.

По информации ведомства, сегодня произошел конфликт около строительной площадки по ул. Казимира Малевича в Киеве. В СБУ рассказали, что представители нескольких общественных организаций проводили акцию протеста против строительства, когда по ним начали стрелять из подъехавшего микроавтобуса. Нескольким участникам акции, по данным СБУ, были нанесены повреждения.

"Впоследствии сотрудники полиции нашли похожий автомобиль у офиса ОПЗЖ. Это и стало причиной проведения неотложных следственных действий – то есть, они никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии", – сообщили в СБУ.

Одним из владельцев агентства "Шторм" является нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный. По словам экс-главы штаба полка Азов Владислава Соболевского, Шторм обеспечивает охрану Виктора Медведчука и его объектов. Костяк Шторма состоит из 20-30 специально обученных человек. Среди них – экс-сотрудники Беркута и милиции времен Януковича.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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