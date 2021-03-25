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Пропаганда | РосСМИ и Рабинович писали о "визите из КНР в Крым". А туда ездили торговцы с рынков Москвы

25.03.2021, 08:23
РосСМИ и Рабинович писали о
Скриншот из видеозаписи

В начале марта 2021 года оккупационная администрация РФ в Крыму сообщила о "делегации из Китая, которая оценила туристический потенциал" полуострова: это сообщение распространили пропагандистские СМИ. Как выяснил российский ресурс Медуза, в Китае ничего не знают о таком "представительном" и "официальном" визите.

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"Делегаты", как рассказали оккупанты, побывали 9-11 марта на винодельческих хозяйствах и курортах, поучаствовав в некоем круглом столе в Крыму, но госСМИ РФ сообщили об этом только после поста в Facebook от члена пророссийской партии ОПЗЖ в Украине Вадима Рабиновича. Тот заявил, что "это ответный ход Китая из-за позиции Украины по Мотор Сич". Эту идею и подхватили пропагандисты из РФ.

Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ответ на вопрос сотрудника росСМИ о посте Рабиновича, что "позиция Китая по Крыму неизменна", и попросил "не политизировать деловую активность китайских компаний".

О визите не сообщало ни госагентство КНР Синьхуа, ни газета компартии Жэньминь жибао, ни другие китайские госведомства, СМИ или соцсети.

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Рассказывая об "официальном визите" в Крым, оккупанты называли имена – "замруководителя "Ассоциации российско-китайской дружбы" Чэнь Шаньвэнь, гендиректор "Пекинской экспортно-импортной торговой компании Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "Хао Лан" Чэнь Юн".

По данным Медузы, Шаньвэнь и Юн – совладельцы фирмы "Хао Лан" (зарегистрирована в провинции Чжэцзян), предприятия малого бизнеса по производству кожевенных, меховых и перьевых изделий и продаже обуви. "Ассоциация российско-китайской дружбы" встречается только в сообщениях об этом визите. В китайском реестре юрлиц нет и "Пекинской экспортно-импортной торговой компании".

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Как рассказал изданию некий представитель московской китайской диаспоры, все трое участников "делегации Китая в Крым" уже много лет живут в Москве, тесно связаны друг с другом и продают на оптово-розничных рынках "Москва" и "Садовод" товары легкой промышленности.

Евгений Пилипенко
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