Законопроект о пособниках России в Украине подправят: какие моменты хотят уточнить

Законопроект о пособниках государства-оккупанта России в Украине нуждается в уточнении формулировок, например, чтобы различать "госизмену" и "коллаборационизм", а также понимать, что имеется ввиду под "поддержкой" оккупационных администраций РФ. Так считает представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, пишет РБК-Украина.

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Нардеп от Слуги народа пояснил, что некоторые пункты документа могут слишком широко трактоваться и, как следствие, необоснованно зацепить не виноватых людей или виноватых, но не в той мере. Он полагает, что еще на этапе рассмотрения в комитете будут внесены правки, "но скорее всего, уже между первым и вторым чтениями",

Все, кто сотрудничает с оккупантами, должны понять, что за эти действия наступит ответственность, говорит Вениславский. "При этом мы должны дать посыл простым людям, чтобы они не боялись; врачи, учителя переживать не должны", – отметил нардеп.

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Он уточнил, однако, если учитель в ОРДЛО или Крыму несет пропаганду в духе "украинцы – враги, русские – герои", это уже будет классифицироваться как коллаборационизм.

Еще один соавтор законопроекта, замглавы фракции "слуг" Евгения Кравчук, считает, что каждый случай надо рассматривать отдельно.

"Если директор школы организовывает какие-то линейки и распинается, что украинские солдаты кого-то там расстреливают – это одно дело. А если ты просто учишь химии или физике – другое", – пояснила она.

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Евгений Пилипенко

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