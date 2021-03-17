В Москве возмущены акцией "признания" дипломатов РФ в оккупации Крыма – направили ноту

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило из-за недавней акции неизвестных в Киеве, которые расклеили плакаты с "признаниями" российских дипломатов в подрывной работе против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Украины, так как акцию в Москве сочли "грубым нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

"От украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности", – хотят россияне.

Также в РФ попросили не допускать подобных акций и "обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов" в стране.

В ночь с 15 на 16 марта фотографии дипломатов России в Киеве появились на плакатах с "признанием" в подрывной работе против Украины. В них они также "признали" факт российской оккупации Крымского полуострова.

Станислав Стороженко

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