UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Москве возмущены акцией "признания" дипломатов РФ в оккупации Крыма – направили ноту

17.03.2021, 12:59
В Москве возмущены акцией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило из-за недавней акции неизвестных в Киеве, которые расклеили плакаты с "признаниями" российских дипломатов в подрывной работе против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Украины, так как акцию в Москве сочли "грубым нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

"От украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности", – хотят россияне.

Также в РФ попросили не допускать подобных акций и "обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов" в стране.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия МИД Крым рф оккупация дипломат Василий Покотило
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 