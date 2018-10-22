В возвращение Крыма верит каждый второй украинец - опрос

Российский оккупант в Крыму, 2014 год (фото - Getty Images)

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В возвращение Крыма из-под российской оккупации верят 48% украинцев, но в то, что это произойдет в ближайшее время - только 5%

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Большинство украинцев - 69% - считают, что Крым должен оставаться частью Украины. Столько же граждан придерживались такого мнения и в мае 2016 года, говорится в социологическом исследовании фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы центра Разумкова.

Считают аннексированный Крым частью России 4% (в 2016 году - 7%), а выступают за существование полуострова как отдельного государства 12% украинцев.

Большинство опрошенных (66%) считают недопустимым отдать России Крым взамен на Донбасс, а поддерживают такую идею 16%.

При этом 48% украинцев настроены оптимистично и верят, что возвращение Крыма реально. Не верят в такую перспективу 36%. Но если в 2016 году 22% опрошенных считали, что возвращение Крыма возможно в ближайшее время, то сейчас в это по-прежнему верят только 5% украинцев.

За финансовые дотации полуострову после его возвращения выступают 34%, при том, что против настроены 49%. Половина украинцев - за крымскотатарскую автономию после возвращения Крыма из-под российской оккупации.

41% украинцев выступают за упрощение режима въезда-выезда в Крым гражданам Украины.

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территории. Опрошены 2019 респондентов, погрешность не больше 2,3%.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.