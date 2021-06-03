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СБУ: Контрразведка взяла на Донбассе агента боевиков, он "был партнером" ООН – видео видео

03.06.2021, 11:59
Задержание агента боевиков из Донбасса (скриншот видео СБУ)
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Контрразведка задержала "агента" террористической организации ДНР, который работал в организации-партнере ООН. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, житель Донецкой области был завербован членами террористической организации МГБ ДНР, подконтрольной российским спецслужбам.

Как установило следствие, на момент задержания мужчина занимал должность в одной из гражданских организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.

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Как сообщает спецслужба, по заданию кураторов мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации и режиме охраны объектов СБУ, Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Донецкой области.

Также он собирал и передавал информацию о перемещениях личного состава и военной техники в зоне операции объединенных сил, пишут правоохранители.

Задержанному сообщили подозрение по статье о создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3). Ему грозит максимум до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Марк Сировой
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ООН боевики Донбасс сбу агент контрразведка спецслужбы РФ
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