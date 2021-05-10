СБУ задержала на Донбассе разведчика боевиков: фото
10.05.2021, 15:02
СБУ взяла боевика на Донбассе (Фото - пресс-служба СБУ)
Служба безопасности Украины заявляет о задержании боевика на Донбассе. Он пытался провести разведку местности на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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В СБУ говорят, что заданием задержанного было получение информации о размещении, а также силы и средствах украинских военных. Задержанный – уроженец Горловки. С 2016-го проходил службу в одном из террористических формирований, оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.
"В ходе предварительного опроса задержанный признал свою причастность к террористическим группировкам", – заявляют в СБУ. Ему вручили подозрение по статье о создании террористической группы.
- В январе 2021-го СБУ взяла боевика: пропускал на Донбасс военную технику из России.
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