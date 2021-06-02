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"Могут негативно влиять на примирение". В ООН обеспокоены законопроектами о коллаборантах

02.06.2021, 14:41
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обеспокоена законопроектами, которые предусматривают наказание за коллаборационизм с вражеским государством. Там считают, что они могут "негативно сказаться на вопросе примирения", говорится в отчете миссии за 1 февраля – 30 апреля 2021 года.

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В миссии уточняют, что обеспокоены законопроектами № 2549 от 6 декабря 2019 года (инициирован внефракционным нардепом и членом партии Свобода Оксаной Савчук), № 5135 от 23 февраля 2021 (инициаторы – нардепы Евросолидарности), № 5143 и № 5144 от 24 февраля 2021 года (оба инициированы депутатами Слуги народа).

В миссии считают, что эти законопроекты "не соответствуют международным стандартам в сфере свободы слова, мирных собраний и объединений".

"Они также могут негативно сказаться на вопросах примирения и социальной сплоченности", – добавили в миссии.

  • 26 февраля были опубликованы тексты двух законопроектов депутатов СН о коллаборационизме в пользу России: что ими предлагается.

Читайте также: Война на Донбассе. Тотальная амнистия не может быть применена – Резников

Марк Сировой
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ООН война Донбасс законопроект коллаборационизм мониторинговая миссия
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