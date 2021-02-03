Война на Донбассе. Тотальная амнистия не может быть применена – Резников
Министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что по его мнению, амнистию на Донбассе нельзя будет применять к тем, кто совершал тяжкие преступления. Невозможность ее применения он в интервью Левому берегу объяснил историческими фактами.
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По словам министра, до 1980-х годов после окончания военных конфликтов чаще всего применяли именно поголовную амнистию – считалось, что так будет правильнее и лучше.
"Оказалось, это не решало задачи по недопущению повторения конфликта, так как оставались люди (жертвы), чьи права были нарушены и не восстановлены, а преступники, совершавшие тяжелейшие преступления, оставались безнаказанными. В таких условиях справедливость была недостижимой", – подчеркнул Резников.
Он отметил, что именно тогда родились принципы ООН о переходном правосудии – что не может быть всеобщего прощения всех преступлений, иначе общество никогда не успокоится.
"Задача любой власти – чтобы в постконфликтный период создать условия, которые исключат повторение случившегося. Вот почему тотальная амнистия не может быть применена. Ее можно применить частично, но точно не в отношении людей, совершавших тяжкие преступления", – заявил министр.
- 30 августа 2020 года замглавы украинской делегации Витольд Фокин заявил, что всеобщая амнистия, проведенные выборы и особый статус для всего Донбасса якобы помогут прекратить войну с Россией на востоке Украины.
- 8 ноября глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированном Донбассе можно будет провести только после установления контроля над границей, а амнистия до выборов нереальна.
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