Миссия ООН раскритиковала закрытие каналов Медведчука из-за "стандартов прав человека"
02.06.2021, 13:24
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Мониторинговая миссия ООН по правам человека раскритиковала закрытие каналов из так называемого пула Медведчука. Об этом говорится в отчете миссии за 1 февраля – 30 апреля 2021 года.
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В миссии называют закрытые каналы 112 Украина, Zik и NewsOne такими, которые "воспринимались как пророссийские".
По мнению миссии, решение об их закрытии "противоречит международным стандартам в области прав человека".
В миссии считают, что решению "не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом".
- В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский подписал санкции СНБО против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Это привело к закрытию каналов из так называемого пула Медведчука, которыми владел Козак.
- 19 февраля под санкции СНБО попали сам лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- Сейчас Медведчук – под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
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