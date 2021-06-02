Миссия ООН раскритиковала закрытие каналов Медведчука из-за "стандартов прав человека"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека раскритиковала закрытие каналов из так называемого пула Медведчука. Об этом говорится в отчете миссии за 1 февраля – 30 апреля 2021 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В миссии называют закрытые каналы 112 Украина, Zik и NewsOne такими, которые "воспринимались как пророссийские".

По мнению миссии, решение об их закрытии "противоречит международным стандартам в области прав человека".

В миссии считают, что решению "не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом".

Читайте также: Bihus.info показали третью часть "прослушки" Медведчука: как он покупал уголь у боевиков

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.