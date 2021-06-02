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Миссия ООН раскритиковала закрытие каналов Медведчука из-за "стандартов прав человека"

02.06.2021, 13:24
Миссия ООН раскритиковала закрытие каналов Медведчука из-за
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека раскритиковала закрытие каналов из так называемого пула Медведчука. Об этом говорится в отчете миссии за 1 февраля – 30 апреля 2021 года.

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В миссии называют закрытые каналы 112 Украина, Zik и NewsOne такими, которые "воспринимались как пророссийские".

По мнению миссии, решение об их закрытии "противоречит международным стандартам в области прав человека".

В миссии считают, что решению "не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом".

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Марк Сировой
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ООН санкции NewsOne снбо виктор медведчук ZIK 112 украина каналы мониторинговая миссия
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