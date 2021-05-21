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Суд отказался отправлять Медведчука в СИЗО. Он останется под домашним арестом

21.05.2021, 17:25
Суд отказался отправлять Медведчука в СИЗО. Он останется под домашним арестом - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Об этом стало известно из заседания суда.

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Суд отклонил апелляцию Офиса генпрокурора, который просил отправить Медведчука в СИЗО с правом выхода под залог 300 млн грн.

Также была отклонена апелляция стороны защиты, которая требовала отменить домашний арест.

Отклонены и ходатайства нардепов ОПЗЖ. Они просили передать Медведчука им на поруки.

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Марк Сировой
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