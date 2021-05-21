Суд отказался отправлять Медведчука в СИЗО. Он останется под домашним арестом
21.05.2021, 17:25
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Об этом стало известно из заседания суда.
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Суд отклонил апелляцию Офиса генпрокурора, который просил отправить Медведчука в СИЗО с правом выхода под залог 300 млн грн.
Также была отклонена апелляция стороны защиты, которая требовала отменить домашний арест.
Отклонены и ходатайства нардепов ОПЗЖ. Они просили передать Медведчука им на поруки.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.
- Домашний арест обжаловали как прокуроры, так и адвокаты.
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