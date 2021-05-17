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Спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года: вот самое интересное — Bihus.info видео

17.05.2021, 22:09
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
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Журналисты Bihus.info получили и проанализировали записи разговоров депутата от ОПЗЖ Виктор Медведчука за четыре года. Разговоры с боевиками, представителями РФ и пособниками оккупанта — в новом выпуске проекта.

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По словам Дениса Бугуса, СБУ слышала эти записи еще в 2014 году. "Это записи украинских спецслужб", – сказал он.

Он сказал, что обнародованные недавно в рамках уголовного дела против Медведчука по статье о госизмене разговоры — лишь малая часть записей, которая в большей степени имеет юридическую ценность. При этом то, что есть у редакции, – тоже, по словам Бигуса, не все материалы.

Журналист сказал, что еще в 2014 году Медведчук "прописался в администрации постмайданного президента, диктовал там свои условия, получил мандат представлять украинские интересы, чтобы на самом деле продвигать российские и безумно обогатиться на этой войне".

По словам Бигуса, в 2014 году кортеж Медведчука под госохраной курсировал между украинскими позициями и блокпостами боевиков.

Медведчук звонит Дмитрию Дорошенко, руководителю ОО Украинский выбор в Донецкой области.



По словам Бигуса, именно Путин принял решение ввести Медведчука в переговорный процесс по Донбассу.

Журналист говорит, что Медведчук в 2014 году "очень часто" встречался с Порошенко. Он привел соответствующие эпизоды разговоров.



По словам Бигуса, Медведчук "имел влияние" на Порошенко, мог "подталкивать его к принятию тех или иных решений, о которых просит Кремль".



Несмотря на то, что Медведчук — кум Путина, им, по словам журналиста, "руководили" помощник президента РФ или заместитель премьера РФ. "Создается впечатление, что прямой связи с Путиным у него вообще нет", – говорит Бигус.

Разговор с Дорошенко о "круглом столе" с боевиками. Бигус говорит, что именно эти тезисы легли в основу "мирного плана Порошенко".



О переговорах с участием Порошенко. 

О желании Медведчука провести переговоры с одним из главарей боевиков Павлом Губаревым. 

20 июня 2014 года Порошенко посетил Донецкую область, где объявил режим прекращения огня. "Это тот самый мирный план, который Медведчук гарантировал боевикам. На следующий день Медведчук звонит Диме (Дорошенко) и передает волю Москвы — должна состояться встреча", – сказал Бигус.

Разговор с главарем террористов Бородаем.



Разговор с одним из главарей боевиков Алексеем Карякиным после встречи с их представителями, в которой участвовали Леонид Кучма и бывший посол РФ в Украине Михаил Зурабов.



Разговор с замглавы правительства РФ Дмитрием Козаком об "отключении Крыма".



14 июня боевики сбили украинский Ил-76. На следующий день Медведчук звонит главарю боевиков Бородаю.



В 2014 году партия Оппозиционный блок, которую поддерживал Медведчук, прошла в парламент. Законопроекты депутатам от Оппоблока, по словам Бигуса, писали в Москве. Разговор с советником Путина Владиславом Сурковым. Они обсуждают создание "свободной экономической зоны на Востоке" — разрешение вести бизнес "под и с оккупацией и не платить налоги в Украине".



На ту же тему разговор с Зурабовым.



Через месяц Порошенко заявил, что Украина готова предложить боевикам создание свободной экономической зоны. Однако потом что-то пошло не так, и идею похоронили, говорит Бигус.

Вадим Ребрина
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Петр Порошенко Донбасс виктор медведчук владислав сурков дмитрий козак
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