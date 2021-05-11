Баканов: Козак – в РФ и не планирует возвращаться, Медведчук – в Украине и еще не выезжал
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук находится в Украине и территорию страны он не покидал. Соратник Медведчука, а также нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак уже находится в России и "не планирует" возвращаться. Об этом глава СБУ сказал во время пресс-конференции.
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"Если речь идет о господине Козака он находится, по нашей информации, на территории Российской Федерации, возможно выезжал на отдых с РФ, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", – сказал Баканов.
Он отметил, что точное местонахождение Медведчука еще устанавливают, но, по информации СБУ, он находится в Украине.
"Он вернулся в Украину 8 мая и по нашей информации страну не покидал", – заявил он.
- 3 февраля 2021-гно СНБО наложил санкции на три канала из пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции и против него и его жены Оксаны Марченко. Суд арестовал нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападтранс из РФ, который связывают с Медведчуком.
- В марте СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука Украинский выбор по делу об оккупации Крыма и обыскала ее представителей.
- Позже, 25 марта, полиция провела обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье.
- В начале апреля в Генпрокуратуре сообщили, что расследуют большое количество дел, в которых фигурирует Медведчук. По словам Венедиктовой, уголовное дело против Медведчука по подозрению к контрабанде нефтепродуктов "перспективно" в плане получения им тюремного срока.
- Сегодня СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку, также обыски прошли в офисе ОПЗЖ и двух других его домах в Киеве. Козаку и Медведчуку выдвинули подозрения в государственной измене.
- В ОПЗЖ назвали обыски "политической расправой над оппозиционным политиком".
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