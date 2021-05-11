Баканов: Козак – в РФ и не планирует возвращаться, Медведчук – в Украине и еще не выезжал

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук находится в Украине и территорию страны он не покидал. Соратник Медведчука, а также нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак уже находится в России и "не планирует" возвращаться. Об этом глава СБУ сказал во время пресс-конференции.

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"Если речь идет о господине Козака он находится, по нашей информации, на территории Российской Федерации, возможно выезжал на отдых с РФ, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", – сказал Баканов.

Он отметил, что точное местонахождение Медведчука еще устанавливают, но, по информации СБУ, он находится в Украине.

"Он вернулся в Украину 8 мая и по нашей информации страну не покидал", – заявил он.

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Станислав Стороженко

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