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25.03.2021, 17:32

Полиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – Схемы

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Полиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – Схемы
Полиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – Схемы
Полиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – СхемыПолиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – Схемы

19 апреля в закарпатской резиденции "Медвежья дубрава", принадлежащей главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медвечуку, Национальная полиция провела обыски. Об этом пишет в Facebook журналист программы Схемы Наталья Седлецкая. 

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По ее словам, обыски проводились в рамках уголовного производства по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками). 

Седлецкая отмечает, что обыски проводились сотрудниками областного управления Нацполиции на Закарпатье с участием спецподразделения Корд.

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Теги: виктор медведчук, закарпатье, полиция, КОРД, схемы
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