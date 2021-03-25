Полиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – Схемы

19 апреля в закарпатской резиденции "Медвежья дубрава", принадлежащей главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медвечуку, Национальная полиция провела обыски. Об этом пишет в Facebook журналист программы Схемы Наталья Седлецкая.

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По ее словам, обыски проводились в рамках уголовного производства по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками).

Седлецкая отмечает, что обыски проводились сотрудниками областного управления Нацполиции на Закарпатье с участием спецподразделения Корд.

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