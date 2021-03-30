СБУ обыскала организации Медведчука по всей стране

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства и представителей организации Украинский выбор, лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

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В ходе следственных действий правоохранители провели 20 обысков в более чем 10 областях.

Как заявили в СБУ, проверяется возможное содействие членов Украинского выбора проведению в оккупированном Крыму "референдума" и "выборов" в 2014 году.

Обыски проходили в Киеве, Киевской области и еще девяти областях, сообщила LIGA.net пресс-секретарь прокуратуры АР Крым и города Севастополь Екатерина Диденко.

25 марта Служба безопасности Украины пришла с обысками в Украинский выбор - правоохранители расследовали якобы причастность представителей организации к оккупации Крыма.

26 марта Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп организации Украинский выбор по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума".

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Станислав Стороженко , Марк Сировой

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