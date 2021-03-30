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СБУ обыскала организации Медведчука по всей стране

30.03.2021, 11:41
СБУ обыскала организации Медведчука по всей стране - Фото
Виктор Медведчук на съезде Оппозиционной платформы - За жизнь (скриншот видео)

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства и представителей организации Украинский выбор, лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

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В ходе следственных действий правоохранители провели 20 обысков в более чем 10 областях.

Как заявили в СБУ, проверяется возможное содействие членов Украинского выбора проведению в оккупированном Крыму "референдума" и "выборов" в 2014 году. 

Обыски проходили в Киеве, Киевской области и еще девяти областях, сообщила LIGA.net пресс-секретарь прокуратуры АР Крым и города Севастополь Екатерина Диденко.

Читайте также: Полиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – Схемы

Станислав Стороженко, Марк Сировой
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сбу обыск виктор медведчук Украинский выбор ОПЗЖ
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