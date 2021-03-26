Трем руководителям организации Медведчука объявлены подозрения за "референдум" в Крыму
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп организации Украинский выбор по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории полуострова Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
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Лидером организации является глава политсовета ОПЗЖ, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук.
Подозреваемым инкриминируются государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Отмечается, что двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя": первый возглавлял территориальное подразделение группировки, а второй был руководителем отдельного подразделения оккупантов "Славянский щит".
Вышеуказанные лица выступали в качестве наблюдателей на "референдуме" в составе незаконных избирательных комиссий, также подозреваемые обеспечивали охрану "участков", говорят в ОГП.
Третий подозреваемый, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и за проведения незаконного "референдума".
Кроме того, в ОГП сообщают, что все трое награждены медалями российских оккупантов "За возвращение Крыма".
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