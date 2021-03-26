Трем руководителям организации Медведчука объявлены подозрения за "референдум" в Крыму

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп организации Украинский выбор по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории полуострова Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Лидером организации является глава политсовета ОПЗЖ, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук.

Подозреваемым инкриминируются государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По этим статьям фигурантам грозит от пяти до 15 лет тюрьмы с возможностью конфискации имущества.

Отмечается, что двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя": первый возглавлял территориальное подразделение группировки, а второй был руководителем отдельного подразделения оккупантов "Славянский щит".

Вышеуказанные лица выступали в качестве наблюдателей на "референдуме" в составе незаконных избирательных комиссий, также подозреваемые обеспечивали охрану "участков", говорят в ОГП.

Третий подозреваемый, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и за проведения незаконного "референдума".

Кроме того, в ОГП сообщают, что все трое награждены медалями российских оккупантов "За возвращение Крыма".

Вчера, 25 марта, Служба безопасности Украины пришла с обысками в организацию Украинский выбор.

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Станислав Стороженко

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