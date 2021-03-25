Топливом с завода жены Медведчука заправляют российские танки на Донбассе – Данилов

Новошахтинский завод нефтепродуктов, основной долей которого владеет жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет топливо для танков Вооруженных сил России на оккупированном Донбасе. Об этом заявил в интервью НВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"По той информации, которая у нас есть в наличии, дизельное топливо, которое производит этот завод, заправляется в танки Российской Федерации на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сказал Данилов.

Комментируя вопрос, почему после санкций за финансирование терроризма против Медведчука и Марченко, не последовали подозрения, Данилов сказал, что в этом вопросе СНБО выполнил отведенную ему миссию.

"Мы свое дело сделали. Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", – добавил он.

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Станислав Стороженко

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