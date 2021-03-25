Топливом с завода жены Медведчука заправляют российские танки на Донбассе – Данилов
Новошахтинский завод нефтепродуктов, основной долей которого владеет жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет топливо для танков Вооруженных сил России на оккупированном Донбасе. Об этом заявил в интервью НВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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"По той информации, которая у нас есть в наличии, дизельное топливо, которое производит этот завод, заправляется в танки Российской Федерации на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сказал Данилов.
Комментируя вопрос, почему после санкций за финансирование терроризма против Медведчука и Марченко, не последовали подозрения, Данилов сказал, что в этом вопросе СНБО выполнил отведенную ему миссию.
"Мы свое дело сделали. Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", – добавил он.
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения. Медведчук назвал их "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский "перешел последние границы". В Кремле сказали, что "очень встревожены" санкциями против Медведчука.
- В тот же день Данилов заявил, что один из нефтеперерабатывающих заводов в РФ, которым владеют Медведчук, Марченко и депутат ОПЗЖ Тарас Козак вместе со своей супругой, поставляет горючесмазочные материалы на территорию террористов.
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- Сегодня, 25 марта, СБУ пришла с обысками в организацию Украинский выбор, уполномоченным лицом которой является лидер ОПЗЖ Виктор Медведчуком.
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