UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Топливом с завода жены Медведчука заправляют российские танки на Донбассе – Данилов

25.03.2021, 18:49
Топливом с завода жены Медведчука заправляют российские танки на Донбассе – Данилов - Фото
Жена Медведчука Оксана Марченко (скриншот видео Оксана Марченко, YouTube)

Новошахтинский завод нефтепродуктов, основной долей которого владеет жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет топливо для танков Вооруженных сил России на оккупированном Донбасе. Об этом заявил в интервью НВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"По той информации, которая у нас есть в наличии, дизельное топливо, которое производит этот завод, заправляется в танки Российской Федерации на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сказал Данилов. 

Комментируя вопрос, почему после санкций за финансирование терроризма против Медведчука и Марченко, не последовали подозрения, Данилов сказал, что в этом вопросе СНБО выполнил отведенную ему миссию.

"Мы свое дело сделали. Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", – добавил он.

Смотрите также: Полиция проводила обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье: фото – Схемы

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война Донбасс снбо новошахтинский нпз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 