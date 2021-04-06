Венедиктова: Медведчук фигурирует во множестве дел, но ни одного подозрения еще нет

Сейчас расследуется большое количество уголовных дел, в которых фигурирует один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, однако ни по одному из них проект подозрения Медведчуку пока не подготовлен. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия (Медведчук, – ред.). Думаю, что мы говорим не о конкретных фамилиях, а о переходе в другой процессуальный статус – когда свидетели становятся подозреваемыми. Несколько производств, которые есть, открывались по совершенно разным заявлениям. Свое логическое продолжение и окончание они найдут", – сказала Венедиктова.

По состоянию на сегодня, ни по одному из них подозрение Медведчуку не предъявлено.

"На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не предоставлялись", – сообщила генпрокурор.

Сейчас, по ее словам, следствие "очень активно" работает в разных направлениях.

"В частности, по сети автозаправок по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и с уклонением от уплаты налогов. Также по деятельности Украинского выбора, где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении из-за содействия в оккупации Крыма", – сказала Венедиктова.

Она добавила, что нужно посмотреть, какие материалы будут собраны следствием, оценить их качество, "а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".

24 февраля суд арестовал нефтепродуктопровод из РФ, который связывают с окружением Медведчука.

Сегодня стало известно, что семья Медведчука продала Новошахтинский завод.

Вадим Ребрина

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