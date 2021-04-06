Венедиктова: Медведчук фигурирует во множестве дел, но ни одного подозрения еще нет
Сейчас расследуется большое количество уголовных дел, в которых фигурирует один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, однако ни по одному из них проект подозрения Медведчуку пока не подготовлен. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
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"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия (Медведчук, – ред.). Думаю, что мы говорим не о конкретных фамилиях, а о переходе в другой процессуальный статус – когда свидетели становятся подозреваемыми. Несколько производств, которые есть, открывались по совершенно разным заявлениям. Свое логическое продолжение и окончание они найдут", – сказала Венедиктова.
По состоянию на сегодня, ни по одному из них подозрение Медведчуку не предъявлено.
"На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не предоставлялись", – сообщила генпрокурор.
Сейчас, по ее словам, следствие "очень активно" работает в разных направлениях.
"В частности, по сети автозаправок по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и с уклонением от уплаты налогов. Также по деятельности Украинского выбора, где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении из-за содействия в оккупации Крыма", – сказала Венедиктова.
Она добавила, что нужно посмотреть, какие материалы будут собраны следствием, оценить их качество, "а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения. Медведчук назвал их "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский "перешел последние границы".
- В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Новошахтинский завод нефтепродуктов (РФ), которым владеют Медведчук, Марченко и депутат ОПЗЖ Тарас Козак вместе со своей супругой, поставляет горючесмазочные материалы на территорию террористов.
- 24 февраля суд арестовал нефтепродуктопровод из РФ, который связывают с окружением Медведчука.
- Сегодня стало известно, что семья Медведчука продала Новошахтинский завод.
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