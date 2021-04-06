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Венедиктова: Медведчук фигурирует во множестве дел, но ни одного подозрения еще нет

06.04.2021, 20:26
Венедиктова: Медведчук фигурирует во множестве дел, но ни одного подозрения еще нет - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Сейчас расследуется большое количество уголовных дел, в которых фигурирует один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, однако ни по одному из них проект подозрения Медведчуку пока не подготовлен. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия (Медведчук, – ред.). Думаю, что мы говорим не о конкретных фамилиях, а о переходе в другой процессуальный статус – когда свидетели становятся подозреваемыми. Несколько производств, которые есть, открывались по совершенно разным заявлениям. Свое логическое продолжение и окончание они найдут", – сказала Венедиктова.

По состоянию на сегодня, ни по одному из них подозрение Медведчуку не предъявлено.

"На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не предоставлялись", – сообщила генпрокурор.

Сейчас, по ее словам, следствие "очень активно" работает в разных направлениях.

"В частности, по сети автозаправок по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и с уклонением от уплаты налогов. Также по деятельности Украинского выбора, где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении из-за содействия в оккупации Крыма", – сказала Венедиктова.

Она добавила, что нужно посмотреть, какие материалы будут собраны следствием, оценить их качество, "а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".

Вадим Ребрина
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виктор медведчук Ирина Венедиктова
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