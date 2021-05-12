Медведчук пришел в Офис генпрокурора
12.05.2021, 16:29
Скриншот из трансляции
Один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Офис генерального прокурора. Об этом стало известно из трансляции hromadske.
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Он заявил, что не собирается скрываться, а также не чувствует "ни в чем своей вины".
По словам Медведчука, вчера он с супругой Оксаной Марченко находился "в соседней области".
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