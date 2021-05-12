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Дело Медведчука. В Кремле заявили, что "вряд ли" могут ему помочь

12.05.2021, 14:24
Дело Медведчука. В Кремле заявили, что
Владимир Путин и Виктор Медведчук (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "вряд ли" сможет оказать одному из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку какую-либо помощь в связи с уголовным делом против него в Украине. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Медведчук "не обращался ни за каким политическим убежищем". 

Песков говорит, что Россия "не собирается вмешиваться во внутренние дела Украины", но "будет наблюдать" за ходом дела о госизмене Медведчука

"Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов", – говорит Песков.

  • Вчера СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку, также обыски проводились в офисе ОПЗЖ и двух других домах Медведчука в Киеве. Его и Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет требовать для Медведчука меру пресечения в виде ареста. Он, по данным СБУ, находится в Украине, Козак – в РФ.

Читайте также: В деле о госизмене Медведчука замешан замглавы АП России: опубликованы переговоры

Станислав Стороженко
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Россия кремль виктор медведчук
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