В деле о госизмене Медведчука замешан замглавы АП России: опубликованы переговоры
В деле о государственной измене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука замешан заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время совместного брифинга с главой СБУ Иваном Бакановым, посвященного вручению Медведчуку подозрений в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, расположенных во временно оккупированном Крыму.
Правоохранители обнародовали аудиозапись телефонного разговора, в котором, как подтвердила экспертиза, участвовали Медведчук и Дмитрий Козак. Они обсуждали способы перерегистрации по российскому законодательству расположенного во временно оккупированном Крыму предприятия.
По словам Венедиктовой и Баканова, речь идет о разработке месторождения Глубокое, расположенного в Прикерченском шельфе Черного моря, в исключительной морской экономической зоне Украины. Ресурсы этого месторождения в денежном эквиваленте составляют 38 млрд грн.
Как сказала генпрокурор, в 2015 году Медведчук и его сообщник передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения – посредством предприятия Новые проекты, которое контролирует Медведчук.
По словам Венедиктовой, без помощи Медведчука России понадобились бы годы для того, чтобы получить всю необходимую документацию по разработке месторождения.
- 3 февраля СНБО ввел санкции против трех телеканалов из пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции и против него и его жены Оксаны Марченко. Суд арестовал нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападтранс из РФ, который связывают с Медведчуком.
- В марте СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука Украинский выбор по делу об оккупации Крыма и обыскала ее представителей.
- Позже, 25 марта, полиция провела обыски в резиденции Медведчука на Закарпатье.
- В начале апреля в Генпрокуратуре сообщили, что расследуют большое количество дел, в которых фигурирует Медведчук. По словам Венедиктовой, уголовное дело против Медведчука по подозрению к контрабанде нефтепродуктов "перспективно" в плане получения им тюремного срока.
- Сегодня СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку, также обыски проводились в офисе ОПЗЖ и двух других домах Медведчука в Киеве.
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