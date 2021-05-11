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В деле о госизмене Медведчука замешан замглавы АП России: опубликованы переговоры

11.05.2021, 18:53
В деле о госизмене Медведчука замешан замглавы АП России: опубликованы переговоры - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

В деле о государственной измене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука замешан заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время совместного брифинга с главой СБУ Иваном Бакановым, посвященного вручению Медведчуку подозрений в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, расположенных во временно оккупированном Крыму.

Правоохранители обнародовали аудиозапись телефонного разговора, в котором, как подтвердила экспертиза, участвовали Медведчук и Дмитрий Козак. Они обсуждали способы перерегистрации по российскому законодательству расположенного во временно оккупированном Крыму предприятия.

По словам Венедиктовой и Баканова, речь идет о разработке месторождения Глубокое, расположенного в Прикерченском шельфе Черного моря, в исключительной морской экономической зоне Украины. Ресурсы этого месторождения в денежном эквиваленте составляют 38 млрд грн.

Как сказала генпрокурор, в 2015 году Медведчук и его сообщник передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения – посредством предприятия Новые проекты, которое контролирует Медведчук.

По словам Венедиктовой, без помощи Медведчука России понадобились бы годы для того, чтобы получить всю необходимую документацию по разработке месторождения.

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Наталия Медведева
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Крым виктор медведчук дмитрий козак
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