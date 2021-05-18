Офис Венедиктовой обжаловал домашний арест Медведчука. Требуют посадить в СИЗО
18.05.2021, 13:35
Виктор Медведчук (скриншот видео)
Офис генпрокурора обжаловал домашний арест подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Офиса генпрокурора.
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Как отмечается, ОГП подал апелляцию на решение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Прокуроры настаивают, чтобы его отправили в СИЗО с правом выхода под залог 300 млн грн.
Также обжаловали решение о домашнем аресте Медведчука его адвокаты, сообщил в Facebook его сопартиец Ренат Кузьмин.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.
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