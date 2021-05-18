Офис Венедиктовой обжаловал домашний арест Медведчука. Требуют посадить в СИЗО

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, ОГП подал апелляцию на решение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Прокуроры настаивают, чтобы его отправили в СИЗО с правом выхода под залог 300 млн грн.

Также обжаловали решение о домашнем аресте Медведчука его адвокаты, сообщил в Facebook его сопартиец Ренат Кузьмин.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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