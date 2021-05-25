Дело о передаче России секретных данных о военных разработках передано в суд: фото
Дело о передаче России секретных данных о военных разработках завербованным ФСБ РФ гражданином Украины передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
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По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ задание собирать информацию закрытого характера о новейшей военной технике и разработке программ использования беспилотных летательных аппаратов.
Как отмечается, завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов Харькова, занимающихся разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны.
Он предложил руководителю института продать за $10 000 секретную программу разработки приборов для поражения беспилотников.
При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них – $500, которая состоялась в феврале на железнодорожном вокзале Харькова, подозреваемый был задержан.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями третьего управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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