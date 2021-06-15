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СБУ: Задержаны руководители предприятия Минобороны. Они поставили взятки "на поток"

15.06.2021, 12:14
СБУ: Задержаны руководители предприятия Минобороны. Они поставили взятки
Задержание во Львове (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании руководства государственного предприятия Министерства обороны во Львове. Директор и главный инженер якобы поставили взятки "на поток", и ежемесячно наносили ущерб государству на полмиллиона гривень, передает пресс-служба СБУ.

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Украинская спецслужба заявляет, что руководители стратегического предприятия наладили схему получения "откатов". Они незаконно сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости.

В СБУ сообщают, что задержали мужчин "на горячем" во время получения 52 000 грн взятки от местного предпринимателя за аренду помещения завода.

Задержанным сообщат о подозрении по статье о получении взятки должностным лицом.

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Оксана Житнюк
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