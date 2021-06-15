СБУ: Задержаны руководители предприятия Минобороны. Они поставили взятки "на поток"

Служба безопасности Украины заявила о задержании руководства государственного предприятия Министерства обороны во Львове. Директор и главный инженер якобы поставили взятки "на поток", и ежемесячно наносили ущерб государству на полмиллиона гривень, передает пресс-служба СБУ.

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Украинская спецслужба заявляет, что руководители стратегического предприятия наладили схему получения "откатов". Они незаконно сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости.

В СБУ сообщают, что задержали мужчин "на горячем" во время получения 52 000 грн взятки от местного предпринимателя за аренду помещения завода.

Задержанным сообщат о подозрении по статье о получении взятки должностным лицом.

В феврале 2021-го ГБР заявило о закупке должностными лицами Минобороны непригодных для эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких на 11 млн грн.

В марте журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о том, как военные потратили 580 млн на "ненужную" IT-систему.

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Оксана Житнюк

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