ГБР подозревает чиновников Минобороны в закупке непригодных аппаратов ИВЛ на 11 млн грн
Государственное бюро расследований заявило о закупке должностными лицами Минобороны непригодных для эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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По данным следствия, в мае 2020 года Командование Медицинских сил ВСУ закупило аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако, утверждают в ГБР, их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование изделий по прямому назначению.
16 февраля следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов.
По какой статье открыто уголовное дело и объявлено ли кому-то подозрение, в ГБР не уточнили.
В Минобороны событие пока никак не комментировали.
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