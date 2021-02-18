ГБР подозревает чиновников Минобороны в закупке непригодных аппаратов ИВЛ на 11 млн грн

Государственное бюро расследований заявило о закупке должностными лицами Минобороны непригодных для эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, в мае 2020 года Командование Медицинских сил ВСУ закупило аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако, утверждают в ГБР, их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование изделий по прямому назначению.

16 февраля следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов.

По какой статье открыто уголовное дело и объявлено ли кому-то подозрение, в ГБР не уточнили.

В Минобороны событие пока никак не комментировали.

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Вадим Ребрина

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