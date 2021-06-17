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Житель Хмельницкого незаконно отправлял в Европу и Америку запчасти для бронетехники – СБУ

17.06.2021, 16:50
Житель Хмельницкого незаконно отправлял в Европу и Америку запчасти для бронетехники – СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении канала нелегальных поставок за границу оборудования для инженерного обеспечения воинских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали жителя Хмельницкого, которого подозревают в том, что он организовал схему отправки комплектующих к бронированным эвакуационным машинам БРЭМ-1 в несколько стран Центральной Европы и Северной Америки. Для пересылки он использовал сервисы международной почтовой связи.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по статье о нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Сотрудники спецслужбы продолжают расследование, чтобы узнать, где подозреваемый брал запчасти броневиков для своих поставок.

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Наталия Медведева
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сбу контрабанда
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