СБУ: Контрразведка задержала агента ГРУ РФ – фото

Контрразведка задержала агента военной разведки России в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, мужчина является гражданином Украины, входил в состав организованной преступной группы в РФ и был завербован военной разведкой России – ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ).

В спецслужбе отмечают, что после возвращения в Украину агент по заданию российских кураторов собирал информацию о местных чиновниках и военных.

Его целью были компрометирующие данные о них, информация об их поездках в Россию и на временно оккупированные территории, наличие родственных связей, имущества и тому подобное.

Собранные агентом ведомости нужны были, чтобы вынудить украинских чиновников и военных выехать в РФ или на временно оккупированные территории, где их задержали бы и завербовали российские спецслужбы, пишут в СБУ.

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Как сообщается, агент передавал данные по закрытому каналу связи и получал награду в рублях на банковскую карточку. Во время обысков у него изъяли средства связи, банковские карточки российского Сбербанка и удостоверения о причастности к коммунальным и коммерческим структурам России.

Задержанный находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье о госизмене.

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Марк Сировой

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