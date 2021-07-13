СБУ: Контрразведка задержала агента ГРУ РФ – фото
Контрразведка задержала агента военной разведки России в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным СБУ, мужчина является гражданином Украины, входил в состав организованной преступной группы в РФ и был завербован военной разведкой России – ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ).
В спецслужбе отмечают, что после возвращения в Украину агент по заданию российских кураторов собирал информацию о местных чиновниках и военных.
Его целью были компрометирующие данные о них, информация об их поездках в Россию и на временно оккупированные территории, наличие родственных связей, имущества и тому подобное.
Собранные агентом ведомости нужны были, чтобы вынудить украинских чиновников и военных выехать в РФ или на временно оккупированные территории, где их задержали бы и завербовали российские спецслужбы, пишут в СБУ.
Читайте также: "Призывали к войне". СБУ заявила о блокировке сети пророссийских интернет-агентов – фото
Как сообщается, агент передавал данные по закрытому каналу связи и получал награду в рублях на банковскую карточку. Во время обысков у него изъяли средства связи, банковские карточки российского Сбербанка и удостоверения о причастности к коммунальным и коммерческим структурам России.
Задержанный находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье о госизмене.
- 30 июня СБУ заявила, что контрразведка задержала в Киеве стрелка луганских террористов.
Читайте также: СБУ: Контрразведка взяла агента российских спецслужб. Он хотел вывезти в РФ военные товары
Комментарии