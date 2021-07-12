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"Призывали к войне". СБУ заявила о блокировке сети российских интернет-агентов – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 14:10
Спецоперация против сети российских интернет-агентов (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала сеть российских интернет-агентов. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

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В СБУ пишут, что интернет-агенты по указанию кураторов из России призывали к агрессивной войне и изменению границ Украины.

Для анонимизации агенты связывались с кураторами через иностранных мобильных операторов, отмечают в спецслужбе. Во время следственных действий обнаружена техника и проекты сообщений, которые являются доказательствами их деятельности.

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Как отмечается, сеть была межрегиональной – следственные действия проводились в нескольких регионах:

– Киев. Проведено спецоперацию, раскрыт координатор кибергруппировки, которая действовала через четыре сайта и пять групп в соцсетях. Кроме призывов к агрессивной войне и нарушению территориальной целостности Украины, она распространяла российскую дезинформацию через блогеров.

– Мариуполь. В СБУ пишут, что раскрыли участницу сети, которая по заданию координаторов с временно оккупированных территорий Донбасса, распространяла материалы об изменениях госграницы;

– Днепр. Заблокирована деятельность местного интернет-агитатора, который на своей странице в соцсетях призывал к нарушению территориальной целостности Украины и поддержке незаконных вооруженных формирований.

– Кировоградская область. Раскрыт пропагандист, который призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвату госвласти.

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Марк Сировой
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сбу спецслужбы пропагандисты агенты рф агитаторы
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