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СБУ: Контрразведка задержала в Киеве стрелка луганских террористов

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 15:01
СБУ: Контрразведка задержала в Киеве стрелка луганских террористов - Фото
Задержание боевика в Киеве (фото - пресс-служба СБУ)

В Киеве контрразведка задержала мужчину, который, по данным следствия, был стрелком террористической организации ЛНР и обслуживал ее боевую технику. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, мужчина был старшим стрелком террористической организации Народная милиция ЛНР. Также обслуживал боевую технику оккупантов. В Киевскую область приехал как внутренний переселенец.

Мужчине сообщили о подозрении в создании террористической организации (ч. 1. Ст. 258-3 УК), пишут в СБУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией. Сейчас решает вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители продолжают следственные действия, проверяется данные о возможном исполнении боевиком диверсионных и разведывательных заданий на подконтрольной Украине территории.

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Марк Сировой
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