СБУ заявила, что взяла северодонецкого боевика: последние пять лет был в Нацполиции – фото

Спецназ Службы безопасности Украины задержал в Луганской области мужчину, которого следствие считает бывшим боевиком созданной Россией террористической организации ЛНР. В 2016 году он трудоустроился в Нацполицию, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в мае 2014 года житель Северодонецка решил вступить в "разведывательный отряд спецназначения Армии Юго-Востока" оккупационных гибридных войск РФ. Его командиром был россиянин по кличке "Спец", а тем управлял полевой командир Павел Дремов (уничтожен в декабре 2015-го, – ред.).

Боевики "Cпеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военных ВСУ под Рубежным и в Новоайдарском районе.

Их группировка в то время контролировала город и размещалась на базе Государственного института азотной промышленности.

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СБУ считает, что подозреваемый на блокпостах останавливал авто, проводил осмотр и проверку документов, чтобы выявлять и похищать украинских правоохранителей.

После освобождения Северодонецка от боевиков он бежал во временно оккупированный Крым.

В 2016 году через Россию каким-то образом вернулся в Украину и устроился на работу в Нацполиции, где и состоял до настоящего времени.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Если его вину докажут, фигурант может получить от трех до восьми лет тюрьмы.

Интересно, что среди "луганских" боевиков был еще один с кличкой "Спец" – "начальник управления народной милиции ЛНР" Олег Анащенко. Однако он был предателем из украинцев, а не россиянином. 4 февраля 2017 года его взорвали спецслужбы Украины.

Также "Спецом" у боевиков назывался Владислав Сухаревский, 20.06.1970 г.р., воевал в "11 БТРО ЛНР".

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Евгений Пилипенко

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