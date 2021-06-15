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Репортаж с Донбасса | Зеленский предостерег американцев: война с Россией "завтра может быть в их домах" – CBS

15.06.2021, 10:04
Зеленский предостерег американцев: война с Россией
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Если не дать отпор российской экспансии, война с РФ "завтра будет в домах" рядовых американцев. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос репортера CBS News во время поездки на фронт 9 июня, "почему обычные граждане США должны переживать из-за конфликта в тысячах миль от них".

Материал вышел накануне завтрашней личной встречи в Женеве президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина соответственно.

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Журналистка Холли Уильямс пишет после визита на Донбасс, что высказывание Зеленского "может показаться надуманным", но добавляет: эксперты говорят, что российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, прежде чем "ударить" по США.

Более того, отмечает она, когда весной 2021-го Россия стянула войска к границе с Украиной, "некоторые увидели это как шаг, направленный не только на то, чтобы напугать американского союзника, но и как угрозу для США и их других союзников".

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CBS News также пишет о призыве Зеленского к Вашингтону и НАТО дать Украине план действий по членству в Альянсе, и отмечает: "США опасаются, что это может обострить напряженность в отношениях с Москвой".

Зеленский заявил журналистке, что у лидера страны-оккупанты РФ "неоимперские амбиции". "Они не хотят дать нам свободу", – сказал он о Кремле.

Корреспондентку американского канала пригласили позавтракать дома у родителей президента в Кривом Роге "на их крохотной советской кухне": "Мы не ожидали неформального завтрака с салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и рюмками бренди".

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Ресурс сообщает, что Зеленский "вырос в русскоязычной семье в эпоху, когда Украина была в СССР", а часть детства провел в монгольском городе Эрдэнэт "на окраине Советской империи", потому что его отца Александра, профессора вычислительной техники, отправили туда преподавать.

Фото: пресс-служба президента

"В стране, где коррупция – как эндемическое заболевание, а враг №1 – огромная ядерная держава по соседству, я спросила родителей президента, чего бы они хотели для сына больше: карьеры комика или политика. "Наверное, мне больше по душе первое", с невеселой усмешкой ответил отец", – резюмировала Уильямс.

Евгений Пилипенко
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