Если не дать отпор российской экспансии, война с РФ "завтра будет в домах" рядовых американцев. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос репортера CBS News во время поездки на фронт 9 июня, "почему обычные граждане США должны переживать из-за конфликта в тысячах миль от них".

Материал вышел накануне завтрашней личной встречи в Женеве президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина соответственно.

Журналистка Холли Уильямс пишет после визита на Донбасс, что высказывание Зеленского "может показаться надуманным", но добавляет: эксперты говорят, что российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, прежде чем "ударить" по США.

Более того, отмечает она, когда весной 2021-го Россия стянула войска к границе с Украиной, "некоторые увидели это как шаг, направленный не только на то, чтобы напугать американского союзника, но и как угрозу для США и их других союзников".

CBS News также пишет о призыве Зеленского к Вашингтону и НАТО дать Украине план действий по членству в Альянсе, и отмечает: "США опасаются, что это может обострить напряженность в отношениях с Москвой".

