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Кулеба: Надеемся, Байден даст понять Путину – пришло время уйти из Украины

14.06.2021, 12:39
Кулеба: Надеемся, Байден даст понять Путину – пришло время уйти из Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина надеется, что президент США Джо Байден даст понять лидеру России Владимиру Путину: его война против Украины провалилась, настало время уходить. Об этом написал в заявлении для The Washington Post министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу – и ему пора без шума покинуть Украину одному", – написал глава МИД.

Кулеба также напомнил, что никаких решений по Украине не должно приниматься без участия Украины. "Это наш абсолютно твердый принцип", – подчеркнул дипломат.

Глава МИД уверен, что никаких сделок по Украине на встрече Байдена с Путиным не будет. А также надеется, что Байден даст понять Путину, "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в ее борьбе".

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Марк Сировой
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