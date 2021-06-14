Кулеба: Надеемся, Байден даст понять Путину – пришло время уйти из Украины
Украина надеется, что президент США Джо Байден даст понять лидеру России Владимиру Путину: его война против Украины провалилась, настало время уходить. Об этом написал в заявлении для The Washington Post министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу – и ему пора без шума покинуть Украину одному", – написал глава МИД.
Кулеба также напомнил, что никаких решений по Украине не должно приниматься без участия Украины. "Это наш абсолютно твердый принцип", – подчеркнул дипломат.
Глава МИД уверен, что никаких сделок по Украине на встрече Байдена с Путиным не будет. А также надеется, что Байден даст понять Путину, "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в ее борьбе".
- Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что "ясно даст понять" коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров.
- Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. По данным Axios, Белый дом якобы отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США. В МИД Польши считают очередность встреч Байдена "ошибкой": говорят, что с Зеленским нужно было встретиться до Путина.
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