"Считаю, что защищаю Украину". Зеленский – о последней волне санкций СНБО

Санкции Совета национальной безопасности и обороны против определенных граждан Украины, которые эта структура начала накладывать в 2021 году, – ради защиты страны. Об этом на пресс-конференции по результатам двух лет у власти заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста LIGA.net.

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Вопрос звучал так: "СНБО практически заменил собой прокуратуру, суд и следствие. По факту, 20 людей, большинство которых сейчас лояльны к вам, сейчас решают, кто враг в Украине, а кто нет. Почему-то нет среди "врагов" вашего давнего друга Ильи Павлюка. Вопрос следующий: где остановится Владимир Зеленский и не будет ли в крупнейшей стране Восточной Европы нового авторитарного режима?"

Президент заявил, что в СНБО он "выполняет свои конституционные обязанности – и не с какой-то кучкой людей: в СНБО входят все институции, как правоохранители, так и Кабмин, премьер, глава Верховной Рады, институция президента Украины. Все!"

"Это не диктатура и не монархия, там все представлены. И некоторые из них не голосуют за санкции против господина Медведчука", – уточнил президент и добавил, что "это их мнение и их решение".

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По словам Зеленского, на заседаниях СНБО они обсуждают вопросы, доказывают друг другу, а потом голосуют.

"Общая ответственность. Ответственность каждого. Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Считаю, что защищаю сегодня Украину", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко

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