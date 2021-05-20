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Сегодня Зеленский расскажет, что сделал за два года – и что будет дальше: трансляция видео

20.05.2021, 07:26
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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В полдень 20 мая начнется пресс-конференция президента Владимира Зеленского о результатах двух лет у власти. Ее проведут на авиазаводе Антонов в Киеве, вероятно, в ангаре.

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В Офисе президента ранее пообещали, что мероприятие продлится "два-два с половиной часа". Прошлой осенью Зеленский растянул пресс-марафон на беспрецедентные 14 часов.

Также на Банковой отметили, что будет "достаточно большой и подробный разговор", где президент обсудит решения, которые могут быть приняты на третьем году канденции.

21 апреля 2019 года во втором туре выборов Зеленский с большим перевесом победил пятого президента Петра Порошенко и спустя месяц вступил в должность.

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Трансляция: Радио Свобода.

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский итоги пресс-конференция президентство
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