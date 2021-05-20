В полдень 20 мая начнется пресс-конференция президента Владимира Зеленского о результатах двух лет у власти. Ее проведут на авиазаводе Антонов в Киеве, вероятно, в ангаре.
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В Офисе президента ранее пообещали, что мероприятие продлится "два-два с половиной часа". Прошлой осенью Зеленский растянул пресс-марафон на беспрецедентные 14 часов.
Также на Банковой отметили, что будет "достаточно большой и подробный разговор", где президент обсудит решения, которые могут быть приняты на третьем году канденции.
21 апреля 2019 года во втором туре выборов Зеленский с большим перевесом победил пятого президента Петра Порошенко и спустя месяц вступил в должность.
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- Супруга Зеленского ранее заявила, что влияет "на мужа, а не на президента".
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Трансляция: Радио Свобода.
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