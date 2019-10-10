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Пресс-марафон Зеленского признали самым длительным в мире: фото

Пресс-марафон Зеленского признали самым длительным в мире: фото - Фото
Владимир Зеленский на пресс-марафоне
10.10.2019, 18:45

Президенту вручили соответствующий сертификат

Сегодняшний пресс-марафон, в ходе которого президент Владимир Зеленский общается с представителями СМИ, уже признан самой длительной пресс-конференцией в мире.

Эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин заявил журналистам, что сегодняшняя пресс-конференция - самая продолжительная за всю историю среди всех президентов мира. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко продемонстрировал журналистам сертификат.

Сертификат о рекорде (Фото: LIGA.net)

Прямо во время общения Зеленского с группой журналистов Зорин вручил ему этот документ.

"Ничего не предвещало такого действа до того, как в пять часов коллеги-журналисты нас не предупредили о том, что возможно мировое достижение. И таки да, мы очень быстро провели экспертизу... Уже сейчас пресс-конференция длится больше восьми часов, рекорд превышен как минимум на 45 минут", - сказал эксперт Зеленскому.

Тот в ответ заявил, что награды не любит, но поблагодарил и после совместного фото сертификат забрал.

  • Пресс-марафон, на котором Зеленский общается с представителями СМИ, начался сегодня в 10:00 на территории столичного фудмаркета - смотреть видео.

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Владимир Зеленский рекорд журналисты пресс-конференция
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