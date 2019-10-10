Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пресс-марафон. У Зеленского рассказали, за что платили

Пресс-марафон. У Зеленского рассказали, за что платили - Фото
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 18:04

С журналистами президент общается с 10 часов утра

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в комментарии журналистам НВ рассказал об организации сегодняшнего пресс-марафона.

По его словам, необычное место для мероприятия выбрали из-за большого количества его участников.

"Мы не хотели это делать в официальном помещении. Мы хотели какое-то заведение, в котором президент сможет общаться", - сказал Тимошенко.

Он не стал отвечать о стоимости организации сегодняшней встречи, но пояснил, что Офис президента платил только за еду, "которой угощает журналистов". 

"За аренду мы не оплачивали, мы платили только за еду, потому что это не одно заведение. Это много разных заведений, которые просто в одном пространстве находятся", - добавил он.

  • Пресс-марафон, на котором Зеленский общается с представителями СМИ, начался сегодня в 10:00 на территории столичного фудмаркета - смотреть видео.

Читайте также: Хроника пресс-марафона Зеленского: все самое интересное и важное

Напишите нам
пресс-марафон Владимир Зеленский расходы офис президента
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 