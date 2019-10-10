Пресс-марафон. У Зеленского рассказали, за что платили

Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента)

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в комментарии журналистам НВ рассказал об организации сегодняшнего пресс-марафона.

По его словам, необычное место для мероприятия выбрали из-за большого количества его участников.

"Мы не хотели это делать в официальном помещении. Мы хотели какое-то заведение, в котором президент сможет общаться", - сказал Тимошенко.

Он не стал отвечать о стоимости организации сегодняшней встречи, но пояснил, что Офис президента платил только за еду, "которой угощает журналистов".

"За аренду мы не оплачивали, мы платили только за еду, потому что это не одно заведение. Это много разных заведений, которые просто в одном пространстве находятся", - добавил он.

Пресс-марафон, на котором Зеленский общается с представителями СМИ, начался сегодня в 10:00 на территории столичного фудмаркета - смотреть видео.

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