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Елена Зеленская: Я влияю на своего мужа, а не на президента

14.05.2021, 00:06
Елена Зеленская: Я влияю на своего мужа, а не на президента - Фото
Елена Зеленская (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Первая леди Елена Зеленская считает, что может эмоционально влиять на своего мужа, но не влияет на президента. Об этом она рассказала в интервью ТСН.

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Отвечая на вопрос о приписываемом ей большом влиянии на президента Владимира Зеленского, первая леди ответила:

"Я понимаю, откуда здесь ноги растут. Владимир во многих интервью говорит: моя жена на меня сильно влияет. И я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Возможно влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не президента".

По словам Зеленской, она никогда не дает мужу советы, касающиеся его работы, поскольку не считает себя достаточно компетентной для этого.

"Советов президенту я не даю вообще. Советы мужу могу давать. Он настолько уверенный в себе и самостоятельный человек, что я могу говорить ему все что угодно – он сделает все равно по-другому. И то, что он стал президентом – это пример того, что я говорила – не делай. А он сделал", – рассказала Зеленская.

На замечание о том, что за два года президентства Зеленский стал другим, она ответила: "Он не изменился, он всегда таким был. Я знаю его очень хорошо. Просто пришло время действовать. Возможно, у него изменилась публичная риторика на более жесткую, а больше быть лояльным и улыбаться уже сил нет".

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Наталия Медведева
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Елена Зеленская Владимир Зеленский
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