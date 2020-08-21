"Бесконечные капельницы и испуганные глаза людей". Жена Зеленского о перенесенном СOVID-19
Елена Зеленская рассказала, что ее самочувствие ухудшилось только на третий день, после чего две недели она провела в больнице
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала в Facebook, как переболела коронавирусом. По ее словам, в первые дни никаких симптомов она не чувствовала, а потом слегла с высокой температурой и воспалением легких.
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Елена Зеленская пояснила, что ближайшему окружению президента делают тест на COVID-19 каждую неделю и у нее он однажды оказался положительным. "До сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка подарила мне вирус", - добавила первая леди.
При этом симптомов болезни вначале не проявлялось - первые дни после сделанного теста она провела дома, наслаждаясь самоизоляцией. Но уже на третий день температура поднялась до 39,6 градусов, а компьютерная томография показала воспаление легких.
После повышения температуры первую леди поместили в больницу. "Бесконечные капельницы, таблетки и испуганные глаза людей", - вспоминает Зеленская. В целом она провела на лечении в больнице две недели и еще на неделю осталась там с заболевшим сыном.
Зеленская отметила, что хотя сейчас у нее и выработались антитела к коронавирусу, она продолжает носить защитную маску в общественных местах. "В нашем обществе сейчас есть особые правила и новые стандарты этики. И я ношу маску из уважения к окружающим", - подчеркнула она.
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- 21 августа Зеленский рассказал, что его сын тоже переболел коронавирусом.
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