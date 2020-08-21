Сын Зеленского переболел коронавирусом

По словам президента, дети переносят эту инфекцию более-менее нормально

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын Кирилл болел коронавирусом. Об этом заявил на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область.

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"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.

Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

"Если дети переносят это как дети – более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Поверьте нашей семье: никто ничего не боится, пока кто-то не заболеет в семье. Болезнь истощает полностью, три недели. В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", – сказал Зеленский.

Наталия Софиенко

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