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Сын Зеленского переболел коронавирусом

21.08.2020, 11:42
Сын Зеленского переболел коронавирусом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По словам президента, дети переносят эту инфекцию более-менее нормально

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын Кирилл болел коронавирусомОб этом заявил на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область.

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"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.

Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

"Если дети переносят это как дети – более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Поверьте нашей семье: никто ничего не боится, пока кто-то не заболеет в семье. Болезнь истощает полностью, три недели. В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", – сказал Зеленский.

Наталия Софиенко
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