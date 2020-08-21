Сын Зеленского переболел коронавирусом
По словам президента, дети переносят эту инфекцию более-менее нормально
Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын Кирилл болел коронавирусом. Об этом заявил на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.
Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.
"Если дети переносят это как дети – более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Поверьте нашей семье: никто ничего не боится, пока кто-то не заболеет в семье. Болезнь истощает полностью, три недели. В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", – сказал Зеленский.
- 12 июня стало известно, что жена президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.
- 16 июня ее госпитализировали.
- В этот же день президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы.
- 3 июля Елена Зеленская выздоровела от COVID-19.
Комментарии