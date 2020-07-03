Но она все еще нуждается в продолжении лечения от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом

Супруга президента Елена Зеленская выздоровела от COVID-19. Сегодня ее выписали из больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сказано в сообщении.

"Наконец сегодня вся семья будет за одним столом", - написал в Telegram президент Зеленский.

Вадим Ребрина

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