Войны и конфликты в 2020 году на карте мира, прогноз по Украина vs Россия: данные от SIPRI

В 2020 году активные вооруженные конфликты произошли как минимум в 39 государствах: это на пять стран больше, чем в 2019-м. Два конфликта происходили в Северной и Южной Америке, семь – в Азии и Океании, три – в Европе, семь – на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и еще 20 – в странах Африки на юг от Сахары. Таковы данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

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SIPRI отмечает: как и в предыдущие годы, большинство конфликтов происходило в пределах одной страны между правительственными войсками и одной или несколькими вооруженными негосударственными группировками.

Два внутригосударственных конфликта были крупными вооруженными конфликтами (>10 000 смертей за год) – в Афганистане и Йемене, и 16 – вооруженными конфликтами высокой интенсивности (1000–9999 смертей) – в Мексике, Сирии, Нигерии, ДРК, Эфиопии, Сомали, Мали, Ираке, Южном Судане, Буркина-Фасо, Мозамбике, Камеруне, Ливии, Филиппинах, Индии и Нигере.

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"Между государствами произошло только два вооруженных конфликта: продолжающиеся пограничные столкновения между Индией и Пакистаном и пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом, который перерос в конфликт высокой интенсивности", – пишут в институте.

Там отметили, что два других вооруженных конфликта произошли между государственными силами и "вооруженными группами, которые стремились к государственности" (между Израилем и палестинцами и между Турцией и курдами).

Гибридная война России против Украины в SIPRI определяется как "продолжающийся малоинтенсивный международный субнациональный вооруженный конфликт в Украине".

Там отмечают, что в 2020-м "снова не удалось устранить фундаментальные разногласия между сторонами относительно характера конфликта и их участия в нем, а также выполнения существующих соглашений".

Статистика нарушений последнего устойчивого перемирия на Донбассе до 13.12.2020:

"Судя по ситуации в Украине в конце 2020 года, есть признаки того, что конфликт, вероятно, станет еще одним из постоянных неурегулированных конфликтов в Европе", – спрогнозировали в SIPRI.

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Евгений Пилипенко

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